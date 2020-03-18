شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شائعات في مقاطع صوتية تصيب منزالة بيش بالهلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تسببت عدد من الشائعات المتداولة عبر رسائل ومقاطع صوتية، في إرعاب سكان قرية المنزالة غرب محافظة بيش، والمجاورة لمدينة بيش للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتسبب في تفاقم حالة الخوف تجمع عدد من سكان قرية المنزالة لمحاولة تنظيم ومنع دخول العمالة الذين غادروا شركاتهم بأعداد كبيرة فوق العادة.

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جاء ذلك بعد نشر مقاطع صوتية وشائعات تدعي بتسجيل مخالطة لمرضى كورونا، وكذلك شائعات أخرى حول مرضى من جنسية صينية.

وقامت الجهات الأمنية والمعنية بمباشرة الأمر على الفور بعد بلاغات سكان أهالي المنزالة مغرب أمس، واتخذت الإجراءات النظامية.