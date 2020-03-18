شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في جمهورية أذربيجان تستقبل 160 مواطنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أذربيجان (صدى):

بيّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير أن السفارة استقبلت المواطنين الذين لم يستطيعوا مغادرة جمهورية أذربيجان بعد تعليق الطيران وعددهم 160 مواطناً حتى الآن، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضح السفير أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، تعمل السفارة على التواصل المستمر مع جميع المواطنين على مدار الساعة، مشيراً إلى تخصيص أرقام تواصل لتلقي أي استفسارات عبرها، وعبر منصة حساب السفارة الرسمي في تويتر.

يذكر أن سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان قامت بتوفير السكن للمواطنين السعوديين وطاقم طبي يومي لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، إضافة إلى توفير الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.