شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إطفاء الإنارة حول ساحة مسجد المشعر الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تم إطفاء الإنارة حول ساحات مسجد المشعر الحرام وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ‎ تم إطفاء الإنارة حول ساحات مسجد المشعر الحرام وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ‎ فيروس كورونا المستجد ونشرت أمانة مكة عبر الحساب الرسمي على «تويتر»، صورة واقعية بعد إطفاء الإنارة في إطار الإجراءات، تنفيذا لقرار الجهات المعنية.

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