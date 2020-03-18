شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح ثواب وفضل صلاة الجماعة في المنزل بعد إغلاق المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، ثواب وفضل صلاة الجماعة في المنزل بعد إغلاق المساجد.
وقال المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " بعد إغلاق المساجد خوفًا من انتقال الوباء على المسلم أن يقيم الجماعة في بيته مع أهله " .
ولفت المطلق: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أنّ من حبسه العذر الشرعي عن أداء الجماعة في المسجد كتب الله له أجر الجماعة وإن صلّى في بيته " .
ودعا المطلق المواطنين للإكثار من الدعاء برفع الوباء، ويأتي ذلك في ظل انتشار الوباء المستجد في معظم دول العالم.
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