شاهد.. سيارات فاخمة وفنادق راقية خصصتها المملكة لخدمة المواطنين بالخارج

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الرياض - علي القحطاني - موسكو (صدى):وثق أحد المواطنين من روسيا مقطع فيديو يوضح فيه كيف سخرت المملكة إمكانياتها لخدمتهم هناك واستضافتهم في أرقى الفنادق.
ويأتي ذلك بعدما تعذرت عودتهم للوطن بسبب توقف الطيران إثر انتشار وباء كورونا المستجد.
وبدا في المقطع الذي وثقه المواطن من موسكو وهو يتم إيصاله بواسطة مركبة فخمة، لأحد الفنادق ذات الخمس نجوم.
وقال المواطن إنه حصل على هذه الإقامة من قبل السفارة هناك بعد أن قام بالتواصل معهم، وتم إبلاغه من قبلهم بأن التوجيهات من القيادة تقضي بالاهتمام واستضافة كل مواطن سعودي هناك تعذرت عودته للوطن حتى عودته بالسلامة.
وأوضح أن الدولة أسكنتهم وجميع المواطنين في أرقى الفنادق الفخمة الموجودة في موسكو؛ تقديراً منها لأبنائها في الخارج في هذه الأزمة الاستثنائية التي حالت دون عودتهم لوطنهم.
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