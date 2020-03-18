شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوجه بتشكيل مركز اتصال للأزمات بإمارة المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

‪ ‬وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل مركز اتصال بإمارة المنطقة مرتبطاً بالأزمات عند تعليق الدوام ، يأتي ذلك انفاذاً للأمر السامي الكريم بشأن إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المتجدد وما انبنى عليه من إجراءات في كافة القطاعات.

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، بأنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير باعتماد تشكيل المركز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية؛ مفيداً بأن التوجيه شمل تواجد وكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز وموظفيهم بالمناوبات طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للحاجة القصوى وبأقل عدد لمتابعة الأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها؛ ويشمل التوجيه كافة المحافظات والمراكز بالمنطقة. إضافة إلى التوجيه لجميع وكالات الإمارة وإداراتها وأقسامها بتسهيل مهمة المركز في جميع مهامه‪.‬

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ويهدف المركز إلى استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، فيما يقدم خدماته لجميع الحالات بناء على تصنيفها بعدد من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري من قبل المختصين.

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وحددت إمارة منطقة عسير وسائل التواصل لإستقبال طلبات المواطنين والمقيمين التي لاتقبل التأجيل من خلال الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب؛ حيث يتم النظر في العاجل منها وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى إستقبال الشكاوي والبلاغات الهامة من قبل المختصين وتتضمن الأرقام، سنترال الإمارة ‪0172311000‬ والفاكس ‪01722500816 ‬و - ‪0172240004‬ إضافة إلى رقمي للهاتف النقال للتواصل عن طريق الواتس آب ‪0556060925‬ والرقم ‪0556060312 ‬وكذلك