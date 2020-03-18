تعرف على اول أيام رمضان 2020 في الدول العربية

أفادت عدة مراصد، أن إمكانية رؤية هلال شهر رمضان 2020-1441 بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 22أبريل 2020، مستحيل بالعين المجردة والتلسكوب، بالنظر إلى وضع القمر قبل الشمس في كل الدول العربية، بالإضافة إلى عدم حدوث الاقتران وعدم تولد الهلال وحدوث الاقتران في مختلف الدول العربية، حيث يتم احتسابها بحسابات الفك المحسوبة،والاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الخميس 23 أبريل 2020،الساعة 26:02 UTC.

وينتظر مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم وصول شهر رمضان المبارك 2020،الذي تزداد فيه مشاعر الالفة والرحمة بين جميع المسلمين، حيث من المتوقع أن تبدأ اول أيام رمضان 2020 في الدول العربية بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 29 / شعبان / 19412 22 أبريل 2020م، حيث يتم تحديد ما إذا كان يوم الخميس القادم هو اليوم المتمم لشعبان، أم ستكون أول أيام ر مضان 2020_ 1941 وفقا لتحري هلال الشهر.

تحري هلال رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل 2020م في الإمارات

يكون موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في أبوظبي: الساعة 18:48، في حين يكون موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م في ابوظبي: الساعة 18:18 بالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وتكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء غير ممكنة، وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2020 في الإمارات .

تحري هلال رمضان 2020 في السعودية

نستعرض لكم هلال رمضان2020 في السعودية، حيث ان موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في الرياض: الساعة 18:19، وموعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م الرياض: الساعة 17:50.وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء مستحيلة، وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2020 في السعودية.

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تحري هلال رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل 2020م في قطر

يكون موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في الدوحة: الساعة 15:00، في حين يكون موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م في الدوحة: الساعة 14:30، بالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء مستحيلة وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول أيام رمضان 2020 في قطر .

تحري هلال رمضان 2020 في البحرين ​

يكون موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في المنامة: الساعة 15:05، في حين يكون موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م في المنامة: الساعة 14:34، بالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء مستحيلة، وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول شهر أيام رمضان 2020 في البحرين .

وسجلت محركات البحث بحث المسلمين عن موعد شهر رمضان المبارك في كلٍ من فلسطين، والامارات، وسوريا، ولبنان، والكويت، وقطر، ومصر، ولا يزال السؤال الذي يشغل بال المسلمين في انحاء المعمورة "متى موعد أول أيام رمضان 2020".