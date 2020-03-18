مؤسسة النقد: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية

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تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” صدور قرارها بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يوماً وفق حالات محددة. وتأتي هذه الخطوة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية “عن بُعد” وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وحدّدت مؤسسة النقد الحالات التي ينطبق القرار أعلاه، وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغير حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات / تعاملات بنكية على الحساب، مع التأكيد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي “مدى”، وبطاقات الائتمان بكافة الوسائل المتاحة.

