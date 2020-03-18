عداد تنازلي لنهاية تعليق العمل و إجازة الموظفين بسبب فيروس كورونا

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عد تنازلي لإنتهاء إجازة الموظفين الممنوحة للقطاعات (ما لم يتم تمديدها بسبب فيروس كورونا) حيث تم إعتمادها لمدة 16 يوم .. شاهد بالأسفل العد التنازلي لإنتهاء الإجازة

المتبقي على نهاية الإجازة و تعليق العمل



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