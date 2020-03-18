ولي العهد والمستشارة الألمانية يستعرضان توحيد جهود مكافحة انتشار كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

‏وجرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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