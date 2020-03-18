انخفاض الحركة على طرق الرياض تزامنًا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

أعلنت الإدارة العامة المرور السعودي، عصر الأربعاء، أن طرق مدينة الرياض، شهدت انخفاضًا بمستوى الحركة، مقارنة بالأيام العادية.

وقالت الإدارة عبر تويتر: شهدت طرق مدينة الرياض انخفاضًا بمستوى الحركة المرورية؛ مقارنةً بالأيام العادية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها كل مؤسسات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والمقيمين.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، تصدُّر جدة لمدن العالم في الالتزام بالعزل المنزلي؛ كإجراء احترازي ضد الفيروس العالمي، يأتي ذلك بناء على انخفاض الحركة المرورية في المدينة حسب موقع «Exante Data»، إذ جاءت جدة في المركز الأول ثم ووهان الصينية ثم الرياض.

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