رسميًا.. إلزام البنوك والمؤسسات المالية بفحص درجة حرارة عملائها

حدَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عددًا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة؛ إلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية «عن بُعد» وفق ضوابط محددة، من بينها توفير نقطة فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ومن تلك الضوابط، أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونيًا، وحرصًا على ألَّا يؤدي وجود أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظًا على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت «ساما» المؤسسات المالية، بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين تتم خدمتهم من خلال الفرع- في الوقت الواحد- بما يتناسب مع حجم الفرع، وألَّا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن تتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

كما شدَّدت على التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة، التي تضعها وزارة الصحة بشأن من يحضر من العاملين إلى مقرّات العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID 19) داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكَّدت مؤسسة النقد أيضًا، توفير المعقمات اللازمة مع تزويد منسوبي البنك بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية؛ حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام بها.

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