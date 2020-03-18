الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: استمرار هطول أمطار على 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار الأمطار على ست مناطق بالمملكة، غدًا الخميس.

جاء ذلك في بيان للهيئة أكدت خلاله هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران» غدًا، مع استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ووفق «الأرصاد» يشهد البحر الأحمر، رياحًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء بمختلف المناطق:

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