بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ35 مقيمًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ35 مقيمًا لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 10 مرات.

وضمت قائمة المتبرعين كلًا من: حسين محمد إبراهيم محمد، عوض عبدالعزيز محمد عالم، سيراج عمر آدم موسى، أحمد حافظ محمد أبوبكر، سعيد سعدو الرفاعي، مجيف الرحمن يوسف سيات، سامر محمود عبدالعزيز عبدالله، أحمد إبراهيم حسن محمد، فينود بريم سينج، عبدالعزيز حبيب الله، عبدالمؤمن زهري النشيواتي، عبدالله أحمد مرشد علي، إبراهيم نور حسين آدم، عبدالله سامي محمد حبيب، نصير أحمد محمد صابر، محمد يوسف حمد نزال

كما ضمت القائمة كلًا من: إبراهيم العقبي النوي تركي، عزيز محمد، عماد محمد حمدي شالاتي، محمد محمد مراد قوطه، أيمن سالم صالح عفي، يحيى فارس العيسى، عبدالله عبدالكريم طومان، جمال أبوضيف علي بخيت، أيمن محمد شحاته علي، بيريندت فونتلانيلا ربيرا، إشرالدين شريف الدين شريف الدين، فتحي إبراهيم حامد شحوم، محمد بحر الدين، مصطفى محمد سيد عبدالمجيد، شاكر محمود قائد البغدادي، فارس محمد أيمن، مارك أنتوتي كوربوز ريحالا، حسين أمان نر هسين، الآن راميريز دياز.