وزارة البلديات تطلق حزمة خدمات إلكترونية ضمن إجراءاتها لمواجهة «كورونا»

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، حزمة من الخدمات عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، ضمن خططها للسيطرة على فيروس «كورونا المستجد»، ومنع انتشاره.

وأكَّدت الوزارة، أنه يمكن للمستفيدين إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة؛ حيث تقوم منصة «بلدي» الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام، وبوابة الفرص الاستثمارية، بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة.

ولفتت الوزارة، إلى أن إطلاق هذه الحزمة من الخدمات تأتي في ظل الاحترازات الوقائية، التي تتخذها المملكة تجاه فيروس كورونا؛ حفاظًا على السلامة والصحة العامة، موضحة أنه تمت تهيئة البنية التقنية المناسبة لاستكمال إجراءات استخراج التراخيص المهنية والإنشائية، وإنجاز بعض الخدمات الأخرى، والتي يمكن إنهاؤها في أي وقت، وفق معايير عالية في أمن المعلومات.

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمات الإلكترونية، التي توفرها بوابة «بلدي» تشمل: الرخص التجارية والإنشائية، وكذا إصدار التقارير الفنية الخاصة بهذه الرخص، و«إفادة مناسبة موقع بناء»، واستعلامات الرخص الإنشائية، وخدمات رخص الأنشطة التجارية، وهي «خدمات إشغال الأرصفة، والإفادة عن موقع نشاط تجاري، وخدمات تصاريح التبغ، وتصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة، إضافة إلى خدمات «منصة رسم تقديم منتجات التبغ»، وخدمات الأراضي والمخططات والمنح، والتي تشمل خدمة الاستعلام عن منح الأراضي.

وأضافت الوزارة، أن الخدمات الإلكترونية تشمل كذلك خدمات التفويض البلدي الإلكتروني، بما فيها خدمات مدير الحسابات وخدمات المفوّض، كما تتضمن خدمات الاستعلام الإلكتروني الذي يتيح الاستعلام عن (اشتراطات الأنشطة البلدية، والاستعلام عن رخصة نشاط تجاري، والمكاتب المؤهلة، والمستكشف الجغرافي، واشتراطات خدمة إيصال الخدمة الكهربائية».

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