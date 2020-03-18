بالفيديو.. «متحدث الصحة» يجدد التأكيد على 5 نصائح

جدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، التأكيد على ضرورة اتباع الخمس نصائح الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن النصائح يسيرة جدًا، والآن مسؤوليتنا جميعًا أن نتقيَّد بهذه النصائح؛ إذا قمنا بها سنكون نحن ومن نحب في حالة من الأمن الصحي.

وقال «العبد العالي»، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن اتباع النصائح يضمن الوصول إلى حالة من الأمن الصحي، وذلك بتطبيق قواعد النظافة الشخصية، والبُعد عن المصافحة وغسل اليدين بشكل مستمر، ومراعاة أداب العطس والكحة، والحرص على البقاء في المنزل أكبر فترة ممكنة، مع التقليل من الاجتماعات والتجمعات، والالتزام بالعزل الصحي لمن قدموا من خارج المملكة.

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