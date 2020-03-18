«الداخلية» تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر «أبشر»

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر»، دون الحاجة للمراجعة الميدانية.

وأفادت الوزارة، بأن منصة «أبشر» تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من 200 خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق تطبيق «أبشر» للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الالكتروني.

وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الدعم الفني رقم (920020405)، أو عبر حساب منصة «أبشر» على مواقع التواصل الاجتماعي.

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