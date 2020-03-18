الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

نوَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة نجران حتى منتصف الليل.

وأصدرت الهيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وشمل التنبيه (نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة)، فيما أوضحت الأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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