بلديات الرياض تكثف أعمالها الوقائية

تزامنًا مع الجهود المكثفة للوقاية من انتشار فيروس ‫ كورونا ، تتابع‬ بلديات المحافظات التابعة لأمانة منطقة الرياض الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

التقيد بالأدوار

أوضح رئيس بلدية محافظة الخرج أحمد محمد البكيري أن جميع الإدارات ذات الاختصاص بالعمل في خطة البلدية تعمل على تكثيف أعمال النظافة والمكافحة والتطهير للمواقع المستهدفة ومنها حدائق وممرات المشاة ومواقع ألعاب الأطفال ودورات المياه العامة وسكن عمال البلدية ومواقع نفايات البلدية والمحطة الانتقالية والمسالخ والأسواق العامة والماشية التي تجري بطريقة يومية، مع الحرص على تنبيه العاملين فيها بالتقيد بالأدوار الاحترازية من أدوات وتعقيم للأشخاص قبل ممارسة أعمالهم بالنظافة والتعقيم للأماكن والمواقع المحددة في الخطة، وكذلك الكشف المبدئي والفحص اليومي لعمال البلدية وتعقيم السكن الخاص بهم.

تعقيم الحاويات

أوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم فارس محمد القحطاني أن البلدية عملت على تكثيف أعمال رش المبيدات وتعقيم الحاويات داخل الأحياء السكنية وفي الطرق الرئيسية والفرعية والأسواق العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مشيراً إلى أن البلدية هيأت للمواطن جميع إجراءات التواصل الإلكتروني من خلال موقع بلدي وفتح جميع قنوات التواصل الرسمية لتلقي الاستفسارات والملاحظات والشكاوى، مؤكداً أن فريق العمل موجود على مدار الساعة على هاتف الطوارئ 940.