أمطار وسيول وضباب تنعش الجنوب

شهد عدد من مناطق المملكة أمس هطول أمطار، ورياحا نشطة وأتربة مثارة، وتدنيا في مدى الرؤية خاصة في المنطقة الجنوبية.

ضباب كثيف

تسببت الأمطار التي هطلت أمس على مدينة أبها في تدني الرؤية على بعض الطرق وانتشار الضباب الكثيف على أعلى المرتفعات، إضافة إلى تجمعات للمياه بعدد من شوارع المدينة وسط حركة مرورية في الشوارع، كما سالت عدد من الأودية والشعاب بشمال المنطقة، فيما شهد مركز الواديين هطول أمطار وسحبا ركامية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد عبدة السيد أن الأمطار التي هطلت على المنطقة كانت خفيفة وشملت مدينة أبها وبعضا من محافظات المنطقة، وهي خميس مشيط وتنومة وبارق، وشدد على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. وأضاف «المنطقة لم تسجل أي حوادث أو بلاغات خلال الفترة الصباحية».

تقلبات سريعة

استعدت منطقة جازان لرفع جاهزيتها، ومواجهة الأمطار التي ستستمر حتى مساء غد، حسب التنبيهات الجوية الصادرة، في وقت أكد الراصد الجوي علي مشهور، أن التقلبات الجوية السريعة هي سبب حدوث الحالات المطرية على معظم مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان، خاصة المرتفعات منها، والتي ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على المحافظات السهلية، وغزيرة على المحافظات الجبلية.

وأكد مشهور أن الأمطار خلال هذه الفترة، تحدث مع تواجد وتحرك المنخفضات العلوية، والتقلبات الجوية السريعة، والتي تساعد في تبريد طبقات الجو العليا، وتحدث تصعيدا للرطوبة، مشيرا إلى أن أغلب محافظات جازان تشملها الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وأن غزارة الأمطار ستكون على المحافظات الجبلية بنسبة 10 إلى 30 ملم، والتي تتسبب في جريان السيول والأودية.

تأثر المحافظات

تأثرت محافظات أبوعريش، والعارضة، وفيفاء، وجيزان، والطوال، وفرسان، وصبيا، والدرب، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، إلى جانب تساقط البرد. ورفعت الأمطار الجاهزية القصوى للدفاع المدني. حيث دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر. وطالب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد يحيى الغامدي، بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

انعدام الرؤية

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هطلت بعد عصر أمس الأربعاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الباحة ومحافظة المندق والعقيق وبني حسن ارتوت على إثرها الأرض، فيما تسبب الضباب الكثيف في انعدام في الرؤية بشكل كبير، تسبب في توقف بعض سائقي السيارات عن الحركة لعدم قدرتهم السير في مثل هذه الأجواء، هذا وانتشر أفراد وآليات المرور في عدد من التقاطعات والإشارات لتنبيه السائقين على الالتزام بمسارات الطرق والتقيد بأنظمة المرور. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس «نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الأيام من تقلبات في الأحوال الجوية، فإننا نحث المواطنين والمقيمين على أخذ الحيطة والحذر». مشددا بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.

سحب رعدية

في نجران تكونت سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات وشملت تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية. فيما شهدت المدينة المنورة رياحا نشطة وأتربة مثارة وتدنيا في مدى الرؤية خاصة في محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

تدني الرؤية وانتشار الضباب الكثيف بعسير

أمطار وسحب ركامية بمركز الواديين

10 إلى 30 ملم أمطار مرتفعات جازان

تساقط للبرد في 8 محافظات

الضباب الكثيف يعطل حركة المركبات في الباحة

رياح نشطة وأتربة بالمدينة المنورة