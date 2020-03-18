رئيس بلدي الرياض: إجادة محل اهتمام الأمانة

أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض خالد العريدي، أن المجلس يعمل مع الأمانة وفق آلية تنسيقية تكاملية في عدد من الأعمال، ويجد التجاوب الكبير من مسؤولي الأمانة ومنها برنامج إجادة، حيث يعد المجلس هذا البرنامج من البرامج المميزة التي تعمل عليها أمانة الرياض لزيادة نسبة الامتثال للأنظمة والإجراءات، مشيرا إلى أن ما لوحظ حول أداء البرنامج هو محل اهتمام المسؤولين في الأمانة لمتابعة التطوير والتحديث المستمر، والمجلس يعمل بالتنسيق مع الأمانة لنقل ملاحظات المواطنين لمعالجتها والوصول بالبرنامج إلى أفضل المستويات في الفترة القادمة.

وأضاف العريدي، في إيضاح حول ما نشر في «دوت الخليج» تحت عنوان «بلدي الرياض للأمانة: برنامج إجادة يجمع الأموال لمخالفات شكلية»، والمتضمن تصريحا منسوبا إليّ بشكل مباشر، حيث إنني لم أصرح بهذا الشأن، وإنما أُخذ الكلام من سياق تساؤلات ونقاشات أثناء جلسة المجلس الرسمية، وحيث إن هذه النقاشات لا يمكن أن تعد حكما تقريريا أو تصريحا في المفهوم الإعلامي وليس الكلام فيها موجها للإعلام.

رد المحرر

إشارة إلى تعقيب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، خالد العريدي أود التوضيح أن المادة لم يرد فيها أي إشارة على أن الحديث كان تصريحا، بل تم التأكيد أنه جاء خلال لقاء جمع أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي أمانة الرياض.

كما أن حديث رئيس المجلس البلدي حول موضوع مخالفات برنامج إجادة تم بثه صوتا وصورة للعموم عبر تطبيق سناب شات التابع للمجلس البلدي، وبذلك تنتفي صفة الخصوصية، وأصبحت مادة إعلامية رسمية و«موثقة» من حق أي صحفي الاستعانة بها.