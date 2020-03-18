رئيس بلدي الرياض: إجادة محل اهتمام الأمانة

وأضاف العريدي، في إيضاح حول ما نشر في «دوت الخليج» تحت عنوان «بلدي الرياض للأمانة: برنامج إجادة يجمع الأموال لمخالفات شكلية»، والمتضمن تصريحا منسوبا إليّ بشكل مباشر، حيث إنني لم أصرح بهذا الشأن، وإنما أُخذ الكلام من سياق تساؤلات ونقاشات أثناء جلسة المجلس الرسمية، وحيث إن هذه النقاشات لا يمكن أن تعد حكما تقريريا أو تصريحا في المفهوم الإعلامي وليس الكلام فيها موجها للإعلام.
رد المحرر
إشارة إلى تعقيب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، خالد العريدي أود التوضيح أن المادة لم يرد فيها أي إشارة على أن الحديث كان تصريحا، بل تم التأكيد أنه جاء خلال لقاء جمع أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي أمانة الرياض.
كما أن حديث رئيس المجلس البلدي حول موضوع مخالفات برنامج إجادة تم بثه صوتا وصورة للعموم عبر تطبيق سناب شات التابع للمجلس البلدي، وبذلك تنتفي صفة الخصوصية، وأصبحت مادة إعلامية رسمية و«موثقة» من حق أي صحفي الاستعانة بها.
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