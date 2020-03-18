هيكلة مراكز جامعة خالد البحثية

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور سعد العمري أن الاجتماع أوصى بإقرار ضوابط منح الألقاب الأكاديمية التقديرية بجامعة الملك خالد، وإقرار الحسابات الختامية لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية وصندوق الطلاب بالجامعة عن السنة المالية المنتهية، وأوصى الاجتماع كذلك بإعادة هيكلة المراكز البحثية بالجامعة بما يتوافق مع الاتجاهات البحثية الحديثة.
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