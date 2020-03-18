إغلاق الطريق المقابل لقيصرية الأحساء

وفي معرض رده على استفسار «دوت الخليج» بخصوص، إسهام المشروع في تقليص حارات حركة المركبات في الطريقين، أشار بوشل إلى أن إدارة الدراسات والتصاميم في وكالة المشاريع التابعة لأمانة الأحساء، عملت دراسة مرورية متخصصة، انطلقت من الطريق الدائري الداخلي لمدينة الهفوف الجاري عمله حاليا، والتي اعتمدت على القدرة الاستيعابية للمركبات وانسيابية الحركة المروية في كامل مساراته.
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