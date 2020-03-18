إغلاق الطريق المقابل لقيصرية الأحساء

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن الخطة التطويرية لطريق الملك عبدالعزيز، والمعروف باسم «شارع الماجد»، وطريق الملك خالد «امتداد سوق القيصرية» في وسط المنطقة التاريخية بمدينة الهفوف التابعة للأحساء، تشتمل على إغلاق جزئي للطريق المقابل لسوق القيصرية التاريخي.

وفي معرض رده على استفسار «دوت الخليج» بخصوص، إسهام المشروع في تقليص حارات حركة المركبات في الطريقين، أشار بوشل إلى أن إدارة الدراسات والتصاميم في وكالة المشاريع التابعة لأمانة الأحساء، عملت دراسة مرورية متخصصة، انطلقت من الطريق الدائري الداخلي لمدينة الهفوف الجاري عمله حاليا، والتي اعتمدت على القدرة الاستيعابية للمركبات وانسيابية الحركة المروية في كامل مساراته.