ربط كاميرات المراقبة بلجان مكافحة الظواهر السلبية في المسفلة والغزة

في خطوة تهدف إلى متابعة وإزالة الظواهر السلبية التي تهدد صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وقاصدي البيت العتيق، في حيي المسفلة والغزة، تعتزم أمانة منطقة مكة المكرمة تركيب أجهزة متطورة لربط كاميرات المنطقة المركزية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بلجان مكافحة الظواهر السلبية في المسفلة والغزة.

وتنتشر عدد من الظواهر السلبية في حيي المسفلة والغزة، من أبرزها انتشار العمالة المخالفة غير النظامية، وبيع بضائع مجهولة المصدر، ومواد غذائية فاسدة، وأدوية محظورة، إضافة إلى انتشار شبكات للتسول من زوار الحرم المكي.

وبين تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة للربع الأول من العام 1441 أن 130 محلا مخالفا رصدتها لجان مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب، ضمن جولات استهدفت 335 محلا، في 11 حيا بالعاصمة المقدسة، كما جاء حي المسفلة على رأس قائمة أكثر أحياء العاصمة المقدسة في بيع الأدوية المحظورة، بعد مصادرة 146 دواء، و662 ما بين معاجين ومخاليط، و1877 مستحضرات طبية غير مرخصة، من خلال 35 محلا مخالفا.

ظواهر سلبية

محلات تجارية غير مرخصة

انتشار العمالة المخالفة غير النظامية

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بيع مواد غذائية فاسدة

بضائع مجهولة المصدر

أدوية محظورة

بسطات عشوائية لبيع الأجهزة والملابس