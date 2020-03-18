وتنتشر عدد من الظواهر السلبية في حيي المسفلة والغزة، من أبرزها انتشار العمالة المخالفة غير النظامية، وبيع بضائع مجهولة المصدر، ومواد غذائية فاسدة، وأدوية محظورة، إضافة إلى انتشار شبكات للتسول من زوار الحرم المكي.
وبين تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة للربع الأول من العام 1441 أن 130 محلا مخالفا رصدتها لجان مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب، ضمن جولات استهدفت 335 محلا، في 11 حيا بالعاصمة المقدسة، كما جاء حي المسفلة على رأس قائمة أكثر أحياء العاصمة المقدسة في بيع الأدوية المحظورة، بعد مصادرة 146 دواء، و662 ما بين معاجين ومخاليط، و1877 مستحضرات طبية غير مرخصة، من خلال 35 محلا مخالفا.
ظواهر سلبية
محلات تجارية غير مرخصة
انتشار العمالة المخالفة غير النظامية
بيع مواد غذائية فاسدة
بضائع مجهولة المصدر
أدوية محظورة
بسطات عشوائية لبيع الأجهزة والملابس
كانت هذه تفاصيل خبر ربط كاميرات المراقبة بلجان مكافحة الظواهر السلبية في المسفلة والغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.