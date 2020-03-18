بوابة المستقبل منصة جديدة للتعليم عن بعد

شرح ومتابعة
طالب أولياء أمور وطلاب وطالبات من خلال ردودهم في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، إلى إنهاء العام الدراسي وإيقاف الدراسة عن بعد، وذلك من خلال إعطاء الطلاب الدرجات الكاملة في دروس الفصل الثاني أو على الأقل نفس درجات ونسبة الفصل الأول دون وجود اختبارات، واعترف بعضهم بتشتتهم وعدم فهمهم للدروس التي تعطى عن بعد كونهم اعتادوا على الشرح والمتابعة المستمرة مع معلميهم داخل أسوار المدارس، فيما لم يستوعبوا حتى اللحظة التجربة الجديدة للتعليم الإلكتروني.
خيارات متعددة
قالت وزارة التعليم إنها أتاحت ضمن خياراتها في التعليم عن بُعد، «بوابة المستقبل» لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأضافت بأن اليوم الأول لإطلاق المنصة أول من أمس شهد دخول أكثر من 321.000 ألف طالب وطالبة، من 3700 مدرسة تتبع لـ 33 إدارة تعليم، وتم من خلالها التواصل والتفاعل مع حوالي 100.000 ألف معلم ومعلمة.
بوابة المستقبل
321 ألف طالب وطالبة
3700 مدرسة
33 إدارة تعليم
100 ألف معلم ومعلمة جرى التواصل معهم
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