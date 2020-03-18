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تكثيف الخدمات بالمسجد النبوي لمواكبة أعداد المصلين

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شرعت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات والجهود لمواكبة تزايد أعداد المصلين بالمسجد النبوي، بعد قرار تعليق أداء صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ضمن التدابير الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس .

وتعمل مختلف الإدارات بوكالة شؤون المسجد النبوي على تعزيز أعمال التوعية والبرامج الصحية داخل المسجد النبوي وفي الساحات، وتحديثها تبعاً للمستجدات، وحثّ المصلين والزائرين على التعاون واتباع الإرشادات الصحية، وتجنب الصلاة في الممرات وعند مداخل الأبواب ونحوها من الأماكن المزدحمة، حفاظاً على سلامتهم وقاصدي المسجد النبوي كافة.

وقامت وكالة شؤون المسجد النبوي بمضاعفة أعمال التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجّاد داخل المسجد النبوي وساحاته ومرافق الوضوء قبل وبعد الصلوات بواقع 10 مرات يومياً، إضافة إلى فتح القباب وإغلاق المظلات في الساحات، وتغيير فلاتر التكييف، والعناية بسقيا ماء زمزم بإعادة توزيع الحافظات وتعقيمها، ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام مباشرة، والعناية بالعاملين داخل المسجد والتأكد من سلامتهم.


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