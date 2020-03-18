السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة المصابين بالكورونا في الأردن إلى 55 حالة



عمّان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 55 حالة.

وقالت الوزارة: إنها سجلت 8 حالات مؤكدة جديدة اليوم.

// انتهى //

22:37ت م

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