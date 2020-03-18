السعودية اليوم / 9134 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ، و 264 حالة وفاة



باريس 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلن مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 في فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 264 شخصاً.

وقال المدير سالومون في مؤتمر صحفي: "لدينا وباء تتزايد خطورته بشكل متسارع"، مضيفًا أن فرنسا سجلت 3626 إصابة إضافية ليرتفع عدد المصابين إلى 9134 حالة مؤكدة، منهم 931 شخصاً في العناية المركزة.

كما أوضحت وزارة الصحة الفرنسية تعافي 1100 شخص من الفيروس، لافتةً إلى أن 50٪ من المصابين في العناية المركزة تقل أعمارهم عن 60 عامًا، و 7 ٪ من المتوفين الـ 264 هم تحت سن الـ 65 عام.

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22:32ت م

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