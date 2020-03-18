السعودية اليوم / النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا



فيينا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية في النمسا اليوم اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتباراً من منتصف الليلة وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) إنه من المنتظر إغلاق المعابر الحدودية الصغيرة، مضيفة أنه يتوقع أن تقوم السلطات النمساوية بتفعيل الإجراء نفسه على الحدود مع إيطاليا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين.

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21:41ت م

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