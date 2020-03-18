السعودية اليوم / الصحة العالمية تدعو لإجراءات أكثر حزماً للسيطرة على وباء كورونا



جنيف 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس إنه بإمكان كل دولة عمل المزيد للاستعداد ومنع التفشي السريع لوباء كورونا الجديد كوفيد 19 كإلغاء التجمعات والمباريات

وشدد إدهانوم في تصريحات اليوم على أهمية إبطاء انتقال العدوي لإنقاذ الأرواح وكسب الوقت لحين إنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس, داعياً الدول إلى زيادة قدراتها المعملية وزيادة عدد المعامل المشاركة في الاختبارات والتحاليل ، وكذلك زيادة عدد العاملين في تتبع المخالطين للمصابين ، وعزلهم للحيلولة دون انتشار العدوى، وتخصيص أماكن واسعة خارج المستشفيات لعزل الحالات غير الخطيرة لإبطاء الانتشار والاحتواء.

وأضاف أن عدة تجارب تجري حالياً للقاحات ضد الفيروس ، كما تجري تجارب أخرى تشارك فيها عدة دول ومنها البحرين الأرجنتين كندا فرنسا إسبانيا سويسرا النرويج جنوب إفريقيا وتايلاند, داعياً الدول الأخرى للانضمام لتلك التجارب وللتبرع لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة كوفيد 19.

// انتهى //

21:23ت م

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جنيف 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس إنه بإمكان كل دولة عمل المزيد للاستعداد ومنع التفشي السريع لوباء كورونا الجديد كوفيد 19 كإلغاء التجمعات والمباريات الرياضية والحفلات والسيطرة على الوباء بالاجراءات الحازمة ، والتشخيص والاختبار والتحليل والعزل واقتفاء أثر المخالطين للمصابين.وشدد إدهانوم في تصريحات اليوم على أهمية إبطاء انتقال العدوي لإنقاذ الأرواح وكسب الوقت لحين إنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس, داعياً الدول إلى زيادة قدراتها المعملية وزيادة عدد المعامل المشاركة في الاختبارات والتحاليل ، وكذلك زيادة عدد العاملين في تتبع المخالطين للمصابين ، وعزلهم للحيلولة دون انتشار العدوى، وتخصيص أماكن واسعة خارج المستشفيات لعزل الحالات غير الخطيرة لإبطاء الانتشار والاحتواء.وأضاف أن عدة تجارب تجري حالياً للقاحات ضد الفيروس ، كما تجري تجارب أخرى تشارك فيها عدة دول ومنها البحرين الأرجنتين كندا فرنسا إسبانيا سويسرا النرويج جنوب إفريقيا وتايلاند, داعياً الدول الأخرى للانضمام لتلك التجارب وللتبرع لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة كوفيد 19.// انتهى //21:23ت م0209

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