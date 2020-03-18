السعودية اليوم / تأجيل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي إلى منتصف سبتمبر القادم



الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

تعلن الهيئة

ويأتي قرار التأجيل لهذه القمة العالمية حرصًا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية، حماية للمشاركين من المخاطر الصحية وضمان لسلامتهم.

// انتهى //

21:22ت م

0206



الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن تأجيل عقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة أواخر شهر مارس 2020م، حيث ستنعقد القمة يومي 14 و 15 سبتمبر 2020م.ويأتي قرار التأجيل لهذه القمة العالمية حرصًا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية، حماية للمشاركين من المخاطر الصحية وضمان لسلامتهم.// انتهى //21:22ت م0206

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