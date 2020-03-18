شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غالية من وزير الصحة للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

• الابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات

• تذكر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي

• حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم وإبقائهم في المنزل

• إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك

Advertisements

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأضاف عبر "تويتر": "إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي أن تكون سبباً في نقل العدوى لهم لا سمح الله".

وتابع "الربيعة"، في رسالة إلى الآباء والأمهات: "احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، الخروج يعرضهم للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله. (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)".

وقال: "حرصاً على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (١٤) يوما".