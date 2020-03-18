لماذا تم رفع قيمة الشراء إلى 300 ريال عبر “مدى أثير”؟

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت مؤسسة النقد العربي “ساما”، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى “مدى أثير”، إلى 300 ريال للعملية الواحدة بدلًا من 100 ريال.

تأتي خطوة “ساما” ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل تقليل خطر الإصابة بوباء كورونا، حيث أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل فرص لمس الأصابع لأجهزة نقاط البيع من قبل العملاء.

جاء ذلك عبر تعميم أصدرته “ساما” اليوم، لكافة البنوك من أجل اتخاذ الإجراءات التشغيلية والقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة وفقًا لهذا القرار.

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ووفقًا لهذا القرار، فإنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق 18 مارس 2020 م، ستقوم البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع المدفوعات السعودية، بتنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بصورة تدريجية، لحين الانتهاء من عمليات التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لخدمة “مدى أثير”.

وشهدت خدمة “مدى أثير” منذ انطلاقها إقبالًا واسعًا من قبل المتعاملين بها، حيث وصلت نسبة العمليات المنفذة من خلالها إلى 78% من مجمل عمليات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع، وذلك خلال شهرَي يناير وفبراير من هذا العام، وهي من النسب المرتفعة التي تمكنت المملكة من تحقيقها على مستوى العالم؛ قياسًا بالدول التي طبقت هذه التقنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

إجراءات وقائية من كورونا:

وكانت “ساما” اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي وباء كورونا “كوفيد 19″، من أجل الحفاظ على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني، حيث يعزز القرار من كفاءة خصائص خدمات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) “مدى أثير” على أجهزة نقاط البيع، التي كانت تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات، إتمامَ مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن 100 ريال دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة.

جدير بالذكر أن التحديث الصادر على آلية عمل الخدمة، لن يقلل من مستوى الأمان الذي تتميز به الخدمة، بل سيساهم في الإقبال عليها؛ خصوصًا أن الحد التراكمي للعمليات المتاحة دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري بقي ثابتًا على مبلغ 300 ريال.

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