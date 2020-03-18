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سلطنة عمان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع الإصابات لـ39 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (6) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ حالتان لمواطنين مرتبطتان بالسفر إلى إسبانيا، وحالتان لمواطنين مرتبطتان بالسفر إلى دولة خليجية، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران، وتتلقى حالتان العلاج بالمستشفى، بينما بقية الحالات مستقرة وتخضع للعزل.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (39) حالة، منها (37) مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وجاري التقصي الوبائي عن حالتين، مؤكدة أن (13) حالة قد تماثلت للشفاء.
وأهابت وزارة الصحة بسلطنة عمان بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.
كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.
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