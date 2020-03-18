2020-03-18

صدمة في إيطاليا : 475 متوفى في يوم واحد بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنحو 475 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2978 بزيادة بنسبة 19%، وهي أكبر نسبة منذ ظهور الفيروس الشهر الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية: إن إجمالي عدد الحالات المصابة في إيطاليا أشد الدول الأوروبية تضررًا بالفيروس، حيث ارتفع من 31506 إلى 35713 حالة.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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