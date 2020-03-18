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2020-03-18 الحياة الفطرية تكشف حقيقة مقطع صيد عدد كبير من الضبان متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، حقيقة المقطع المتداول لصيد عدد كبير من الضبان. Advertisements وقالت الهيئة، في بيان لها: “إن المقطع المتداول مؤخرًا لصيد عدد كبير من الضبان، هو مقطع قديم تم نشره في شهر مايو 2018م، وقامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف بعد التنسيق مع الهيئة وتم التنويه عن ذلك وقتها”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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