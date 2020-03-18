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وقاية وتفاؤل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة تبذل جميع القطاعات الحكومية والخاصة جهودها الحثيثة ضمن الاحتياطات الصحية والوقائية التي تبذلها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، وقاصدي الحرمين الشريفين من تفشي فيروس كورونا، قابل ذلك تأكيد من وزارة الصحة أن هناك تفاؤلا بتجاوز هذه المرحلة قريبا.



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