، "النقل": حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتاد ،

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.
وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.
وزارة النقل
"النقل": حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-18
أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.
وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:50 PM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:02 PM
سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات
أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.
وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.
، "النقل": حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتاد ،
المصدر : الخليج 365
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