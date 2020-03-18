، مع تنامي المخاوف من "كورونا".. "المركزي العماني" يدعم اقتصاد البلاد بـ20.8 مليار دولار ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن البنك المركزي طالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
مع تنامي المخاوف من "كورونا".. "المركزي العماني" يدعم اقتصاد البلاد بـ20.8 مليار دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-18
ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن البنك المركزي طالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:35 PM
طالب المصارف بضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان
ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن البنك المركزي طالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
، مع تنامي المخاوف من "كورونا".. "المركزي العماني" يدعم اقتصاد البلاد بـ20.8 مليار دولار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مع تنامي المخاوف من "كورونا".. "المركزي العماني" يدعم اقتصاد البلاد بـ20.8 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.