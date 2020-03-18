، وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تعميم عاجل وجهه اليوم لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من تاريخه وحتى إشعار آخر، لكل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية ونظافة المباني المدرسية وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، ويتم استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بعد القرار المتضمن تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وحتى إشعار آخر.فيروس كورونا الجديد
وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-03-18
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تعميم عاجل وجهه اليوم لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من تاريخه وحتى إشعار آخر، لكل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية ونظافة المباني المدرسية وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، ويتم استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بعد القرار المتضمن تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وحتى إشعار آخر.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:35 PM
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:01 PM
عقب قرار تعليق الدراسة إلى إشعار آخر
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تعميم عاجل وجهه اليوم لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من تاريخه وحتى إشعار آخر، لكل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية ونظافة المباني المدرسية وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، ويتم استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بعد القرار المتضمن تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وحتى إشعار آخر.
، وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.