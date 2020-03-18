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قررت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، منع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء أمس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان أوردته "رويترز" وبثه التلفزيون الرسمي: "يُطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها".
وأوضح أنه يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة، كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.
وأشار مسؤولو الصحة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وصل إلى 44 حالة معظمها في محافظة بيت لحم.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 10:00 PM
استثنت الكوادر الطبية والمساندة
قررت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، منع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء أمس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان أوردته "رويترز" وبثه التلفزيون الرسمي: "يُطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها".
وأوضح أنه يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة، كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.
وأشار مسؤولو الصحة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وصل إلى 44 حالة معظمها في محافظة بيت لحم.
، الحكومة الفلسطينية تحظر التنقل في 3 مدن لحصر حالات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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