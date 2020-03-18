، عمان: تعليق النشاط الرياضي حتى سبتمبر.. وإلغاء مسابقة كأس الاتحاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم الأربعاء إيقاف كافة نشاطاته حتى سبتمبر المقبل وإلغاء مسابقة كأس الاتحاد ودوريات الفئات العمرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء "تعليق الموسم الحالي (كأس عمان والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى) حتى شهر سبتمبر (أيلول) وإلغاء كأس الاتحاد للموسم الحالي ودوريات المراحل السنية".

يشار أنه تبقى ثلاث مراحل على ختام الدوري العماني الذي أقيمت مرحلته الثالثة والعشرين في 14 مارس الجاري بشكل طبيعي وبحضور الجماهير، قبل أن تتخذ وزارة الشؤون الرياضية العمانية قرار وقف الأنشطة في اليوم عينه.

أما مسابقة كأس عمان فبلغت مرحلة الدور نصف النهائي، وكان مقرراً إقامة مباراتي الإياب منه أمس الثلاثاء.فيروس كورونا الجديد