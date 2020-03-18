السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:06 مساءً, 18 مارس 2020 م المناطق_واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

‏وجرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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