السعودية | محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد عدداً من فروع مقدمي الخدمات البريدية.. ويؤكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية

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قام معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي بجولة تفقدية لعدد من فروع مقدمي الخدمات البريدية؛ للوقوف على جاهزيتها، ومدى التزامها باتخاذ الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشملت جولة معاليه , مؤسسة البريد السعودي التقى فيها معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف أبانمي وعددا من العاملين في المؤسسة اطلع خلالها على الإجراءات المتخذة من المؤسسة في تقديم خدماتها وفق أعلى الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما زار معالي محافظ هيئة الاتصالات عددا من فروع الشركات البريدية المرخصة في المملكة، مشدداً على أهمية قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وضرورة عمله بأقصى كفاءة عالية في هذه الظروف الراهنة.

وخلال الجولة شكر معالي المحافظ العاملين في الخدمات البريدية، على جهودهم المميزة خلال هذه الفترة التي تشهد طلبا متزايدا على الخدمات البريدية؛ نظير ما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، كما حثّهم بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات الوقائية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء مهامهم.

وكانت “هيئة الاتصالات” قد وجهت مقدمي الخدمات البريدية ضمن اختصاصاتها التنظيمية والرقابية على قطاع البريد بتثقيف منسوبيهم ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات، ولبس القفازات اليدوية والكمامات الطبية، وتجنب مصافحة مقدم الطلب والمستفيدين عند الاستلام والتوصيل، والتأكيد على تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل، مشددة على الالتزام بتلك الإجراءات، وعلى قيامها باتخاذ الإجراءات النظامية ضد كافة المخالفين.

وأهابت “هيئة الاتصالات” بجميع المستفيدين التواصل معها عبر الهاتف 19966 حال رصد أي مخالفات لتلك التدابير الاحترازية، والإبلاغ عن الممارسات السلبية من قبل مقدمي الخدمات.