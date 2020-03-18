شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أذربيجان تستقبل 160 سعودي لم يتمكنوا من العودة والان نبدء بالتفاصيل

كشف سفير خادم الحرمين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير أن السفارة استقبلت أعداد من المواطنين الذين لم يستطيعوا مغادرة جمهورية أذربيجان بعد تعليق الطيران وعددهم ١٦٠ مواطن حتى الآن، وقد تواصلت السفارة معهم منذ البداية للترتيب والتنسيق تمهيداً لإجلائهم فور تسيير الرحلات والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال السفير :" أنه وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الخارجية تعمل السفارة على التواصل مع السلطات في المملكة لإجلاء رعاياها إلى المملكة فور السماح لتسيير الرحلات وفي أسرع وقت ممكن

". وأكد بن خضير على تواصل السفارة الكامل مع جميع المواطنين على مدار الساعة، عبر مكتب السفارة المؤقت في الفندق وأنه تم تخصيص ارقام تواصل لتلقي أي استفسارات وعبر منصة حسابها الرسمي في تويتر .

يذكر أن سفارة المملكة في جمهورية أذربيجان قدمت جميع وسائل المساعدة والراحة لرعاياها من توفير أفخم فنادق العاصمة باكو بما يليق بالمواطن السعودي، وطاقم طبي يومي لتقديم الرعاية الطبية الكاملة والكشف اليومي، إضافة إلى توفير العلاج والدواء خصوصا لمرضى السكر والضغط لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن وذلك في ضوء توجيهات القيادة بإحتواء الموقف ومساندة المواطنين.