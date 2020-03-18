شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أذربيجان تستقبل 160 سعودي لم يتمكنوا من العودة والان نبدء بالتفاصيل
وقال السفير :" أنه وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الخارجية تعمل السفارة على التواصل مع السلطات في المملكة لإجلاء رعاياها إلى المملكة فور السماح لتسيير الرحلات وفي أسرع وقت ممكن
". وأكد بن خضير على تواصل السفارة الكامل مع جميع المواطنين على مدار الساعة، عبر مكتب السفارة المؤقت في الفندق وأنه تم تخصيص ارقام تواصل لتلقي أي استفسارات وعبر منصة حسابها الرسمي في تويتر .
يذكر أن سفارة المملكة في جمهورية أذربيجان قدمت جميع وسائل المساعدة والراحة لرعاياها من توفير أفخم فنادق العاصمة باكو بما يليق بالمواطن السعودي، وطاقم طبي يومي لتقديم الرعاية الطبية الكاملة والكشف اليومي، إضافة إلى توفير العلاج والدواء خصوصا لمرضى السكر والضغط لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن وذلك في ضوء توجيهات القيادة بإحتواء الموقف ومساندة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في أذربيجان تستقبل 160 سعودي لم يتمكنوا من العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.