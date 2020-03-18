شكرا لقرائتكم خبر عن " الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الوزارة، أن منصة "أبشر" تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من (200) خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.
ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق تطبيق "أبشر" للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الالكتروني : www.absher.sa .
وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الدعم الفني رقم (920020405)، أو عبر حساب منصة "أبشر" على مواقع التواصل الاجتماعي.
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