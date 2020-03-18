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البنك الدولي يعلن إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا
مخاوف من إصابة عدد آخر من الموظفين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن رئيس البنك الدولي، مالباس، تشخيص إصابة اثنين من موظفي البنك في واشنطن بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، وأكد مالباس أن هناك احتمالات لمزيد من حالات الإصابة بالفيروس بين موظفي البنك الدولي في الأيام والأسابيع المقبلة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم: إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن أكثر من 200 ألف حالة على مستوى العالم، بينما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 8 آلاف حالة.
وجدد أدهانوم- في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف مساء اليوم الأربعاء- تشديد منظمة الصحة على ضرورة اتخاذ الدول لمقاربات شاملة في مواجهة وباء كورونا، وإجراء الاختبارات لكل حالة مشتبه بها، وعزل الحالات المصابة، وتتبع المخالطين، مؤكدًا أن مباعدة المسافات في أماكن التجمع يمكن أن تقلل من العدوى وأن تساعد في احتواء الوباء.
وأشار إلى أن الأعداد المعلنة في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن هي قليلة، لكنها ربما لا تمثل الأعداد الحقيقية بسبب عدم اكتشاف جميع الحالات المصابة.
وردًّا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان: إن مرض كورونا ليس مرضًا لكبار السن فقط؛ إذ إن بعض صغار السن من المصابين بالفيروس قد ظهرت عليهم أعراض حادة للمرض.
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