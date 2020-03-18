وزارة التجارة تطمئن المواطنين: المنتجات متوفرة ولا داعي للقلق

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن “الفرق الرقابية التابعة لها، تباشر مهامها على مدار الساعة على كافة المنشآت التموينية والغذائية، وتؤكد وفرة المخزون من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية”، مشيرة إلى أن المملكة بها أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط.

كما أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة، وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين.

المنتجات متوفرة:

ودشنت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، وسم ” #المنتجات_متوفرة “، لتطمئن المواطنين بتوافر المنتجات الغذائية والتموينية بكميات كبيرة.

وخصصت الوزارة أرقامًا هاتفية للتواصل معها عبر مركز بلاغات المستهلك، للرد على استفسارات المواطنين الذين يشتكون من صعوبة الحصول على بعض السلع.

جولات رقابية:

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ونشرت وزارة التجارة على موقع “تويتر” العديد من المقاطع المصورة لجولاتها الرقابية بعدد من المنشآت التموينية والغذائية في مختلفة محافظات المملكة، والتي يتوفر بها كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية.

وقال عوض المغني: “المنتجات متوفرة، حمدًا لله حمدًا كثيرًا على النعم التي لا تعد ولا تحصى، خيرات متوفرة بشكل كبير ولا داعي للقلق، وزارة التجارة والدولة حريصة على كل صغيرة وكبيرة بس الهدوء عافانا وبلدان المسلمين”.

أما عبدالله العباسي فقال: “ولا زالت المملكة تتصدر المشهد في إدارة الأزمة بكل صدق وأمانة في القرارات والمشاعر.. سلمت يا موطني، وزير التجارة يقف بنفسه على استقرار الأسعار ومنع جشع التجار”.

بينما قال محمود: “الحمد لله المنتجات متوفرة، ذهبت اليوم للبقالة الصغير لشراء حليب وجميع الأنواع متوفرة والبقالة بها ما لذ وطاب من الخيرات وأيضًا لا يوجد زحام علي محطات البنزين. شكرًا جزيلًا”.

في حين قال العوجا: “الفرق الرقابية لـ(التجارة) و(الغذاء والدواء) تضبطان منشأة تخزن أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقًا #المنتجات_متوفرة ، جهود عظيمة تقوم بها #وزارة_التجارة ، تستحق الوزارة كل الشكر والإشادة”.

ونفذت المملكة عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، منها إيقاف العمرة من الخارج والداخل، وتعليق كافة الرحلات الجوية الدولية- إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين منذ 14 مارس/ آذار 2020، وتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لنحو أسبوعين.

وقالت حفصة: “رحت اليوم سوبر ماركت، المنتجات متوفرة أكثر من الأيام العادية، وربي شي يخليك تفتخر وتحمد الله على هذا البلد العظيم”.

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