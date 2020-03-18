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اليونسكو: نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب كورونا
بسبب الإغلاق الكامل للمدارس في 102 دولة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين اضطروا إلى الانقطاع عن المدارس والجامعات، إثر تفشي جائحة (كوفيد 19)- كورونا- بلغ نحو أكثر من 850 مليون طفل وشاب، أي ما يقارب نصف عدد الطلاب في العالم.
وجاءت هذه الزيادة بسبب الإغلاق الكامل للمدارس في 102 دولة والإغلاق الجزئي في 11 دولة أخرى، ليكون بذلك عدد المتعلمين الذين حُرموا من ارتياد المؤسسات التعليمية قد تجاوز الضعف، فيما من المتوقع أن تستمر هذه الأعداد بالتزايد، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت اليونسكو: إن قرار إغلاق المدارس والجامعات جاء كالنار في الهشيم، واضعًا ميدان التعليم أمام تحد لم يسبق له مثيل.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن البلدان تعمل في جميع أنحاء العالم على قدم وساق لسد الفجوة الناجمة عن هذه الأزمة من خلال اتباع حلول التعلم عن بعد، إلا أن الغموض الذي يحيط بمدة إغلاق المدارس، يجعل مهمتها أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، أعلنت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، تأسيس تحالف لن تقتصر مهمته على ضمان تلبية الاحتياجات العاجلة وحسب، بل سيتيح أيضًا الفرصة للتفكير في التعليم من منظور جديد، وتوسيع نطاق عملية التعلم عن بعد، وتعزيز قدرة النظم التعليمية على التأقلم مع جميع الظروف وجعلها أكثر انفتاحًا وابتكارًا.
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