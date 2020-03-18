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الشعب يستشعر المسؤولية.. تفعيل ميثاق العزل المنزلي وتطبيق التعليمات
وعي كبير ومشاركة واسعة من جميع الفئات
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
أثبت السعوديون أنهم على قدر المسؤولية واستجابوا لنداءات الجهات المعنية بالبقاء في المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
ميثاق العزل المنزلي
وقبل عدة أيام أطلق المواطنون عدة وسوم عبر موقع تويتر من بينها وسم ميثاق العزل المنزلي أكدوا فيها التزامهم بالبقاء في البيت طوال مدة تعليق الدراسة وتعليق الدوام حتى تتمكن الدولة من مكافحة كورونا في السعودية.
وبدأت دعوات البقاء في البيت تؤتي ثمارها على الفور حيث قدم العديد من المواطنين لغيرهم النصائح بالبقاء في البيت وعدم المخاطرة بالنزول للشوارع بلا مبرر، خاصة مع إغلاق المراكز التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة الرجالية وغيرها من الأنشطة.
المشاهير يتفاعلون مع العزل المنزلي
وعبر وسوم البقاء في البيت والعزل المنزلي تفاعل العديد من المشاهير والفنانين مع الوسم وقدموا لمتابعيهم النصائح بالبقاء في المنزل وكان من بين المشاركين في هذه الجهود فايز المالكي ورابح صقر وغيرهما وأصبح تويتر ساحة لتقديم التوعية والإرشادات حول التعامل مع كورونا وفي نفس الوقت استمرت الجهود الرامية إلى الالتزام بالعزل المنزلي.
نصائح العزل المنزلي
كما تبادل المواطنون نصائح العزل المنزلي وكذلك الإرشادات الصحية التي يجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وكان من بين العبارات المؤثرة جملة غرّد بها طبيب مكتوبة باللغة الإنجليزية معناها “أنا باقٍ في العمل من أجلك أنت.. فابقَ في البيت من أجلي”.
تراجع الكثافة المرورية
وقال المرور السعودي اليوم إن مدينة الرياض شهدت انخفاضًا بمستوى الحركة المرورية مقارنةً بالأيام العادية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
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